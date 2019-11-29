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ЦАМТО

Минобороны Черногории планирует приобрести вертолеты "Белл-505"

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Bell-505 Jet Ranger X
Вертолет Bell-505 Jet Ranger X.
Источник изображения: tvzvezda.ru

ЦАМТО, 28 ноября. Как подтвердил министр обороны Черногории Предраг Бошкович, оборонное ведомство намерено приобрести 4 вертолета "Белл-505" (Bell-505 Jet Ranger X) для ВВС страны.

Они должны заменить эксплуатирующиеся более 30 лет вертолеты SA-341/342 "Газель" производства Aerospatiale-Soko.

По информации черногорских СМИ, вертолет "Белл-505" компании Bell Helicopter Textron был продемонстрирован представителям ВС Черногории на авиабазе Голубовцы (к югу от Подгорицы) 8 апреля 2019 года. Мероприятие было организовано Министерством обороны совместно с посольством Канады и Bell Helicopter Europe. Тогда впервые было заявлено о планах реализовать проект замены SA-341/342 в течение ближайших пяти лет.

ВВС Черногории станут первым военным оператором "Белл-505". Вертолет был впервые представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в 2013 году.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2018 года Министерство обороны Черногории уже подписало с "Канадской коммерческой корпорацией" (Canadian Commercial Corporation) соглашение о покупке для Вооруженных сил страны трех многоцелевых вертолетов "Белл-412" компании Bell. Стоимость соглашения составляет около 30 млн. евро (37 млн. долл.). Все они были поставлены в 2018 году.

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Страны
Канада
Черногория
Продукция
Bell-412
Компании
Aerospatiale
Airbus Helicopters
Bell Helicopter
Textron
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