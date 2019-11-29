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ЦАМТО

Рособоронэкспорт представил президенту Венесуэлы комплексный тренажер самолета Су-30МК2

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Истребитель Су-30МК2V
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Andr Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)

ЦАМТО, 28 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в г.Барселона 27 ноября принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию комплексного тренажера самолета Су-30МК2.

Тренажер поставлен и смонтирован специалистами ПАО "Компания "Сухой" по ранее заключенному контракту АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM.

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители ФСВТС России и Рособоронэкспорта.

Тренажер является современным техническим средством обучения российского производства. Венесуэльский персонал прошел всю необходимую подготовку по правилам его эксплуатации.

Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения овладеть основными навыками пилотирования самолета и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Кроме того, его использование сокращает период летной подготовки пилотов и значительно экономит затраты на обучение.

Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. За эти годы Рособоронэкспорт поставил Каракасу значительное количество вооружений и военной техники, в том числе многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки "Ми", танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова, что позволило Венесуэле в кратчайшие сроки обрести серьезный потенциал, надежно обеспечивающий собственную национальную безопасность, обороноспособность и защиту государственного суверенитета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
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