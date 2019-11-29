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Военное обозрение

С-300 ПМ-2 "Фаворит" испытали с помощью фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Источник изображения: topwar.ru

Развернутую под Воронежем зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300ПМ-2 "Фаворит" проверили с помощью фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 испытали мобильный комплекс управления глубоко модернизированной ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит", создавая помехи, глуша работу радиотехнических систем и средств связи. В свою очередь, расчеты зенитных комплексов тренировались в наведении и сопровождении целей в условиях радиотехнических помех. Кроме того, были проверены настройки ЗРС и работа системы опознавания "свой-чужой". Испытания признаны успешными.

В условиях радиоэлектронного противодействия "Фаворит" успешно отработал поставленные задачи и подтвердил заявленные характеристики

- говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что испытания комплекса продолжатся до момента его заступления на боевое дежурство, которое запланировано на 1 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО закончил перевооружение на ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит". Дислоцированный под Воронежем, он прикрывает атомную электростанцию, два военных аэродрома, два гражданских аэропорта и промышленные предприятия региона.

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