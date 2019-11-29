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Военное обозрение

Северная Корея провела очередные испытания "неопознанного снаряда"

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея продолжает испытания новейшего ракетного вооружения. Об очередном пуске "неопознанного снаряда" сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает новостное агентство Ренхап.

По данным южнокорейских военных, КНДР осуществила очередной пуск боеприпаса, тип которого установить не удалось. В настоящее время в Сеуле проводят анализ данных, полученных во время пуска северокорейского боеприпаса с целью установления его модификации.

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда

- говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Информацию о запуске подтверждают и японские военные, заявившие, что неопознанный боеприпас упал за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Других подробностей не приводится.

Отметим, что данный запуск является уже двенадцатым, произведенным северокорейскими военными с мая этого года. По результатам анализа, проведенного японскими военными, Северная Корея испытывает три новых типа ракет. Из ранее прошедших пусков 4 раза испытывались ракеты новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". Также прошли испытания снарядов, названных Пхеньяном "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". И третьей модификацией ракет стали снаряды, напоминающие американский тактический ракетный комплекс ATACMS.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Искандер
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