Лидеры стран ОДКБ высказались за продление действия ДСНВ

Бишкек. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) выразили надежду на то, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, будет продлен.

"Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, с тревогой отмечаем продолжающееся ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых механизмов ее поддержания, нарастание в этой связи рисков и угроз для стабильности, а также повышение уровня конфликтогенности в различных регионах мира", - говорится в заявлении лидеров стран ОДКБ, принятом по итогам саммита в Бишкеке.

"Последовательно разрушается или ослабляется формировавшаяся десятилетиями архитектура контроля над вооружениями, существует реальная перспектива гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации", - заявили руководители стран ОДКБ.

"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, глубоко озабочены будущим договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - говорится в документе.