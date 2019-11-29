Войти
Военно-промышленный курьер

МиГ-31 морской авиации ТОФ перехватили "нарушителя" воздушной границы

318
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили перехват условного нарушителя воздушного пространства России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский

Для создания условий, приближенных к реальным, роль "нарушителя" границы выполнял экипаж самолета МиГ-31. Ему была поставлена задача под прикрытием непогоды проникнуть на высокой скорости в воздушное пространство в зоне ответственности сил Тихоокеанского флота.

На перехват "нарушителя" по тревоге поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил морской авиации ТОФ.  Полет выполнялся в сложных метеоусловиях при значительной облачности и минимуме погодных условий, которые сложились сейчас на Камчатке в результате воздействия на полуостров циклона.

В заданном районе экипаж истребителя выполнил самостоятельный поиск цели: условный нарушитель был обнаружен, классифицирован и сопровожден за пределы воздушного пространства страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ
Похожие новости
17.09.2019
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" поразил крылатой ракетой мишень в Тихом океане
12.07.2019
Российские военные отработали над Японским морем нанесение и отражение ракетного удара сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22М3 и перехватчиками МиГ-31
27.06.2019
В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут истребитель Су-35С
19.03.2018
Истребители МиГ-31 на Камчатке перехватили бомбардировщики условного противника
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
02.03.2011
Сценарий, который нельзя не учитывать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной