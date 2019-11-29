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Назначена дата "крещения" новейшего американского авианосца

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Источник изображения: vpk-news.ru

На верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс 7 декабря состоится церемония крещения второго авианосца нового поколения "Джон Ф. Кеннеди", предназначенного для ВМС Соединенных Штатов.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Navy Recognition, в мероприятии примет участие дочь 35-го президента США – Кэролайн Кеннеди, которой предстоит разбить о корпус корабля традиционную бутылку шампанского.

 

Первый авианосец нового поколения "Джеральд Форд" официально приняли в состав флота в 2017 году, однако судостроители до сих пор заняты исправлением недостатков, выявленных в ходе эксплуатации корабля.

Строительство "Джона Кеннеди" началось в феврале 2011 года с церемонии резки первой стали. Тогда предполагалось, что авианосец построят к 2018 году. Закладка состоялась в августе 2015 года. По последней информации, введение корабля в строй планируется на 2020 год.

В феврале 2019 года Пентагон заказал еще два таких авианосца.

Авианосцы нового поколения с водоизмещением около 100 тысяч по внешнему виду почти не отличаются от авианосцев класса "Нимиц", но могут брать на борт больше единиц авиатехники: они рассчитаны на базирование 90 самолетов и вертолетов, включая истребители пятого поколения F-35. Также их оснащают электромагнитными катапультами вместо паровых, что позволит сократить затраты времени на подготовку и запуск самолетов.

Длина летной палубы нового авианосца – 333 метра, максимальная ширина – 78 метров. Оснащенный двумя ядерными реакторами корабль сможет развивать скорость свыше 30 узлов. Экипаж – 508 офицеров и 3789 моряков, а также около 2600 человек авиационного персонала.

Для собственной защиты авианосец вооружен зенитными ракетными комплексами – по две установки RIM-162 ESSSM и RIM-116 RAM, а также тремя зенитными арткомплексами Phalanx CIWS и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

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Страны
США
Продукция
CVN-79
F-35
Phalanx CIWS
RIM-162 ESSM
Компании
HII
Проекты
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Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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