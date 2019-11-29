Ущерб бронекатерам Украина оценила в 2,3 млн долларов

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, из-за нынешнего технического состояния кораблей и вооружения, их нельзя использовать по назначению. По утверждению украинской стороны, почти все вооружение на кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано, также снято навигационное оборудование, средства связи, личное оружие и боеприпасы. "Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", — заявил дипломат.

Лоссовский отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования.

Россия утверждает, что передала Украине корабли под опись. В акте приемки указано, что с кораблей изъяли только боеприпасы и личное оружие, российские следователи вернули даже штатное вооружение. Помимо ремонта, во время стоянки в Крыму на украинских кораблях почистили санузлы, поменяли шторки в ванной и даже постирали одежду украинских моряков.

Два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.