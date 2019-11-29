Сбить любой ценой: как советский летчик на МиГ-21 протаранил "Фантом"

46 лет тому назад капитан Геннадий Елисеев совершил первый в истории авиации таран на сверхзвуковом самолете. Управляемый им МиГ-21СМ на скорости 1,4 Маха сбил иранский самолет-шпион RF-4C Phantom. Пилоты майор Мохаммад Шокуния и полковник ВВС США Джон Сондерс катапультировались и попали в плен, а советский летчик-истребитель погиб.

Инцидент произошел 28 ноября 1973 года в небе над советско-иранской границей в районе Муганской долины в Азербайджане. Географические особенности региона в 70-е годы позволяли самолетам-разведчикам из Ирана безнаказанно залетать на территорию СССР. Подобное положение вещей не устраивало командование Бакинского округа ПВО, которое прилагало все усилия для охраны границ Советского Союза.

Иранский истребитель был обнаружен советскими радарами еще в момент взлета с аэродрома Тебриз. На его перехват с аэродрома Марнеули был направлен истребитель Су-15, но он потерял связь с пунктом управления и вернулся на базу. Ему на смену пришел МиГ-21СМ Геннадия Елисеева, который наводил на цель радиотехнический батальон, расположенный в поселке Имишлы.

Отметим, что иранский RF-4C - был не просто "заблудившимся" истребителем, а самолетом-шпионом. В рамках программы ЦРУ Project Dark Gene он был оборудован специальным разведывательным модулем с четырьмя фотоаппаратами, установленными вместо носового обтекателя. RF-4C мог использовать длиннофокусную фотокамеру, расположенную в подвесном контейнере. Самолет делал снимки в дневное и ночное время с предельно малых и больших высот, был оснащен инфракрасным сканером и радиолокационной станцией. На вооружении - четыре управляемые ракеты класса "воздух - воздух". Проигрывая советским истребителям в скорости, иранский самолет превосходил их в маневренности.

События в воздухе развивались стремительно. МиГ-21 капитана Елисеева настиг RF-4C уже на выходе из воздушного пространства СССР. Советский пилот, подчиняясь командам пункта управления, выпустил две ракеты "воздух - воздух". Однако иранский самолет выпустил весь запас тепловых ловушек, и ракеты прошли мимо цели. До сих пор достоверно неизвестно, почему летчик-истребитель не воспользовался авиационной пушкой. По одной из версий ее заклинило, а историк Алексей Крылов в своем очерке "Реактивный таран" пишет, что техник-оружейник не подготовил оружие к бою.

Тогда советский летчик решился таранить самолет-шпион. МиГ-21 всем корпусом налетел на RF-4C. Иранский пилот и американский полковник катапультировались и были задержаны советскими пограничниками. Через 16 дней их обменяли на кассету со снимками с советского разведывательного спутника, ранее упавшего на территории Ирана. Мохаммад Шокуния продолжил службу в ВВС Ирана, но в 1982 году его Phantom был сбит иракским МиГ-21.

Геннадий Елисеев катапультироваться не успел. 14 декабря 1973 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Похоронили героя на родине - в Волгограде на кладбище Дар-гора. В белорусском городе Березы, где начинал служить Елисеев, его именем названа пионерская дружина школы №3. В 2012 году на доме, где жила семья летчика, появилась мемориальная табличка, а на территории воинской части - памятник.

Николай Грищенко