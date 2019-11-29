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Российская газета

Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

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Источник изображения: rg.ru

Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны. Как они предположили, она нужна для защиты президента Трампа.

Это произошло в ходе репортажа об эвакуации сотрудников американских ведомств из Белого дома и Капитолия, сообщает издание Popular mechanics. Причина - в небе над Вашингтоном заметили неизвестный самолет. Правда ничего не произошло, и в скором времени все вернулись к работе.

Но во время репортажа и заметили якобы неизвестную установку ПВО. Издание добавляет, что, скорее всего, речь идет о зенитном ракетном комплексе AN/TWQ-1 Avenger, а точнее о ракетной установке с ракетами FIM-92 Stinger.

Avenger, как правило, монтируется на автомобиль Humvee. Но, похоже, вашингтонская система установлена на постаменте на крыше здания. Это система малого радиуса действия с относительно небольшой боеголовкой, поэтому она идеально подходит для уничтожения небольших самолетов и беспилотных летательных аппаратов.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AN/TWQ-1 ЗРК
HMMWV
Stinger
Проекты
БПЛА
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