России впервые удалось собрать Ту-160М

"Казанский авиационный завод" (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.

Агентство пишет, что самолет выкатили из цеха и передали на летно-испытательную станцию. После завершения наземных тестов бомбардировщик начнет проходить летные испытания.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда "прорывных задач".

Серийное производство модернизированного Ту-160М (Ту-160М2) должно начаться с 2021 года в Казани.