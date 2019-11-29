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России впервые удалось собрать Ту-160М

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Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

"Казанский авиационный завод" (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.

Агентство пишет, что самолет выкатили из цеха и передали на летно-испытательную станцию. После завершения наземных тестов бомбардировщик начнет проходить летные испытания.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда "прорывных задач".

Серийное производство модернизированного Ту-160М (Ту-160М2) должно начаться с 2021 года в Казани.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
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