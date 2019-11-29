"Консервные банки": депутат объяснил возврат кораблей Украине

В Раде признали возвращенные Россией корабли "консервными банками"

Украинские корабли, возвращенные Россией Киеву, - "консервные банки", заявил депутат Рады Илья Кива. По его мнению, эти катера, арестованные Россией после инцидента в Керченском проливе, изначально "простреливались учебными снарядами". Поэтому, добавил нардеп, их и отдали Киеву - за ненадобностью.

Возвращенные Украине корабли не представляют никакой боевой ценности. Такое мнение выразил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе [экс-президента Украины Петра] Порошенко... Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", - заявил нардеп.

По мнению Кивы, он и украинский лидер "находятся в разных мирах", поскольку арестованные и возвращенные Россией корабли изначально не представляли никакой боевой ценности и "простреливались даже учебными снарядами". Он также отметил, что ощущает в словах Зеленского манипуляцию.

Москва вернула украинской стороне три военных корабля 18 ноября. Передача произошла в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. Российские дипломаты пояснили, что пошли на это, поскольку суда больше не нужны следственным органам как вещественные доказательства.

Что касается недостатка в вооружении, газета "Коммерсант" еще 15 ноября описывала, на каких условиях Россия передаст Украине ее корабли. Как отмечали источники издания, Москва запланировала вернуть Киеву суда со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за время пребывания кораблей в России с них якобы сняли все оборудование, в том числе плафоны, розетки и унитазы. "Россияне их угробили", - подчеркнул украинский офицер.

После этого президент Украины Владимир Зеленский осмотрел вернувшиеся корабли в порту Очакова (Николаевская область). Он пообещал, что Киев проанализирует их состояние и потребует от Москвы вернуть все недостающие элементы их оборудования.

ФСБ России после обвинений с украинской стороны заявила, что все три корабля были переданы Киеву в нормальном состоянии со всем оборудованием. Кроме того, спецслужба опубликовала кадры с бортов передаваемых Украине судов - на них никаких повреждений не заметно.

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

Украинские корабли находились под арестом - как вещественные доказательства в уголовном деле по поводу инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. Как сообщили в ФСБ, украинцы игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России, протаранив один из кораблей ВМСУ.

После преследования российские пограничники задержали нарушителей, и некоторое время спустя суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. Спустя почти год моряков и ряд других заключенных обменяли после прямых телефонных переговоров Путина и Зеленского.

Стоит отметить, что три арестованных в Керченском проливе корабля - отнюдь не единственные украинские суда, находящиеся в руках России. Летом 2019 года депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что в Севастополе по-прежнему остается около 50 украинских кораблей разных классов - в "полуобморочном состоянии".

Эти корабли находились в Крыму в момент перехода полуострова под флаг России весной 2014 года. После общенародного референдума, определившего дальнейшую судьбу Крыма, эти корабли собирались передать Украине. Однако процесс застопорился из-за разгоревшегося военного конфликта в Донбассе.

Сейчас на украинских кораблях в бухте Донузлав подняты Андреевские флаги ВМФ России, обозначающие, что суда находятся в иностранном порту.

Кроме того, в Крыму ржавеет украинская военная техника - танки, самолеты и автомобили - оставленные военными ВСУ после спешной эвакуации с российского полуострова.

Иван Жуковский