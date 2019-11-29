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Ангела Меркель: сейчас НАТО важнее, чем в годы холодной войны (The Times, Великобритания)

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости, Ирина Калашникова

В Европе набирает обороты конфликт между Меркель и Макроном. Немецкого канцлера все больше раздражает Макрон, и она начинает делать эмоциональные заявления: "Мне надоело собирать осколки. Я снова и снова склеиваю те чашки, которые вы разбиваете, чтобы у нас была возможность сесть и попить вместе чаю".

Ангела Меркель произнесла страстную речь в защиту НАТО и сказала, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки, в неявной форме возразив президенту Франции Макрону.

Перед открытием в следующий вторник саммита НАТО в Уотфорде возникли опасения, что в структуре альянса обнажатся трещины после того, как президент Трамп усомнился в его необходимости и пригрозил выходом. Канцлер Германии призвала крепить его единство и заявила, что сегодня НАТО важнее, чем когда бы то ни было после окончания холодной войны.

В прошлом месяце 41-летний Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО и призвал к переоценке отношений с Россией, обозначив тем самым рост разногласий между Парижем и Берлином в вопросах оборонной стратегии.

Обе страны выступают за укрепление военной мощи и самостоятельности Европы; однако отношение Макрона к Североатлантическому альянсу и наложенное им вето на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС вызывают серьезную озабоченность в Германии.

"Прежде всего я хочу сказать, что сохранение НАТО в полной мере соответствует нашим [национальным] интересам, больше, чем в годы холодной войны, или по крайней мере, в такой же степени", - сказала вчера 65-летняя Меркель, выступая в бундестаге.

"Как сказал вчера министр иностранных дел [Германии], в настоящее время Европа не в состоянии защитить себя в одиночку. Мы зависим от трансатлантического альянса, и поэтому нам важно работать на этот альянс и брать на себя больше ответственности".

Альянс готовится отметить свою 70-ю годовщину на саммите, который состоится на следующей неделе, но в его рядах усиливаются внутренние разногласия. Макрон усомнился в том, что Соединенные Штаты в случае нападения на одного из членов НАТО выполнят свои обязательства по его защите.

Турция вызвала возмущение у союзников, купив российские зенитно-ракетные комплексы и вторгшись на северо-восток Сирии после неожиданного вывода американских войск.

Также ухудшаются франко-германские отношения, которые традиционно служили дипломатическим маяком для всей Европы. Макрон недоволен тем, что Германия не соглашается поддержать его смелые маневры.

На закрытом обеде в честь 30-й годовщины падения Берлинской стены Меркель заявила Макрону, что она устала от его конфронтационной манеры.

"Я понимаю ваше стремление к деструктивной политике, - сказала Меркель. - Но мне надоело собирать осколки. Я снова и снова склеиваю те чашки, которые вы разбиваете, чтобы у нас была возможность сесть и попить вместе чаю".

Выступая в бундестаге, она согласилась с некоторыми моментами из анализа Макрона. "Турция самоустранилась как член НАТО, - заявила она. - На пороге Европы возникло множество террористических угроз".

"США больше не берут на себя автоматически ответственность, если у нас по соседству возникает пожар. Возник абсолютно новый многополярный мир, в котором преимущественную роль берет на себя Китай, все больше привлекая к себе внимание Америки".

Вместе с тем, Меркель заявила, что коллективные вооруженные силы Европы никогда не будут действовать "против НАТО или вместо НАТО".

Чтобы собрать такие вооруженные силы, НАТО должна принять франко-германское предложение о формировании небольшой рабочей группы в составе авторитетных лиц (бывшие государственные деятели и прочие люди с радикальными идеями) и под руководством генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая поможет реформировать альянс. Сегодня Столтенберг отправляется в Париж на переговоры с Макроном.

Меркель раскритиковала Макрона за его позицию по западным Балканам, заявив, что ЕС рискует "потерять" Албанию и Северную Македонию, если их лишат возможности вступить в будущем в Евросоюз.

"Мы должны сказать государствам западных Балкан: у вас есть надежная европейская перспектива, и по этой причине мы пообещали вам переговоры о вступлении, - заявила она. - В противном случае мы потеряем эти страны во вред себе".

Президент Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за то, что они вносят недостаточный денежный вклад в альянс. Соединенные Штаты обеспечивают более 70 процентов его бюджета, а из 29 стран-членов только шесть европейских государств выполняют обязательство о выделении на нужды обороны двух процентов от ВВП (Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Британия). Вчера Меркель заявила, что Германия выйдет на этот показатель "к началу 2030-х годов".


Оливер Муди (Oliver Moody)

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