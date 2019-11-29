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ЦАМТО

Индия выплатит России 1,2 млрд. долл. за передачу технологий производства ОБТ Т-90МС

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Танк Т-90МС с экипажем.
Танк Т-90МС с экипажем.
Источник изображения: pro-tank.ru

ЦАМТО, 28 ноября. Минобороны Индии заключило контракт общей стоимостью 3,12 млрд. долл., включающий производство в стране 464 основных боевых танков Т-90МС и выплаты России за передачу технологий.

Как сообщает Defense News со ссылкой на представителя МО Индии, соглашение было подписано в начале ноября. Сделка предусматривает, что АО "НПК "Уралвагонзавод" и АО "Рособоронэкспорт" будет выплачено 1,2 млрд. долл. за передачу технологий, а индийскому государственному управлению оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) – 1,92 млрд. долл. за сборку в стране 464 танков Т-90МС. При этом выплаты российским оборонным компаниям Индия будет производить в рублях.

Представитель Министерства обороны отметил, что доля комплектующих национального производства при выпуске танков увеличится до 80% с нынешнего уровня в 40%.

Как уточнили в руководстве OFB, полная локализация производства танков T-90МС в Индии невозможна, так как большое количество комплектующих должно быть импортировано. В числе компонентов, которые будут производиться в Индии, – панорамные ночные прицелы, тепловизионные системы управления огнем и динамическая защита. Тем не менее, двигатели и трансмиссия, составляющие 45% стоимости танка Т-90МС, будут поставляться из России.

Представитель Министерства обороны Индии сообщил изданию, что российским оборонным компаниям придется взять на себя полную гарантию производства и локализации. Кроме того, Министерство обороны будет штрафовать OFB и обе российские компании, если проект столкнется с задержками при производстве или перерасходом средств. Ожидается, что OFB и "Уралвагонзавод" будут производить по 120 танков Т-90МС в год и завершат проект в течение четырех лет.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security – CCS) одобрил закупку для Сухопутных войск страны 464 танков T-90МС российской разработки за 134,48 млрд. рупий (1,93 млрд. долл.). Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил закупку танков еще в ноябре 2016 года.

Сборка танков будет производиться на государственном заводе тяжелого машиностроения HVF (Heavy Vehicles Factory) в Авади. Еще более десятка заводов будут осуществлять сборку подсистем, закупленных у нескольких российских оборонных компаний. Как ожидается, в конечном итоге ОБТ T-90МС будут оснащены 10 танковых полков СВ Индии.

По информации индийских источников, приобретение T-90МС стало необходимым ввиду низких темпов лицензионного производства 1000 ОБТ T-90С "Бхишма", заказанных в 2006-2007 гг., которое планировалось завершить к 2020 году. На данный момент завод HVF произвел по лицензии только 350-400 ед. T-90С. С 2002 года HVF также собрал около 400-450 танков T-90С, поставленных Россией в виде машинокомплектов. Потребность в дополнительных T-90МС может быть связана и с отсутствием прогресса в программе разработки индийского ОБТ "Арджун", целью которой являлось оснащение СВ национальным тяжелым танком для ведения боевых действий в случае войны с Пакистаном.

Официальные представители "Рособоронэкспорта" в Индии не комментируют сделку.

В настоящее время на вооружении СВ Индии насчитывается около 1100 танков Т-90, 300 из которых были закуплены напрямую в России.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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