Военная прокуратура начала системно выявлять сайты с советами об уклонении от армии

Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец уточнил, что только в 2019 году суды признали незаконной и прекратили деятельность более 200 таких сайтов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская военная прокуратура стала вести системный мониторинг интернета для выявления сайтов с советами об уклонении от службы в армии. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главного военного прокурора генерал-майор юстиции Сергей Скребец.

По его словам, пресечение противоправных действий лиц, предлагающих гражданам услуги по незаконному освобождению от призыва на военную службу, в том числе через интернет, - одно из направлений работы военных прокуроров.

"Для этого органами военной прокуратуры на системной основе проводится мониторинг СМИ, осуществляется взаимодействие с органами МВД и ФСБ России. При выявлении таких предложений принимаются меры к удалению этой информации из сети в судебном порядке", - сообщил Скребец. Только в этом году, отметил он, суды признали незаконной и прекратили деятельность более 200 таких сайтов.

Кроме того, заметил он, военными прокурорами по-прежнему выявляются факты, когда к незаконным действиям по освобождению от службы по призыву причастны должностные лица военкоматов. "Так, в марте этого года по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Красногорска Московской области, должностных лиц военного комиссариата Московской области и подчиненных ему городских и районных военных комиссариатов, которые в 2017-2018 годах за вознаграждение на общую сумму более 4,2 млн рублей с помощью подложных медицинских документов незаконно освободили от призыва 22 человека", - сказал Скребец.

Всего в этом году выявили свыше 100 коррупционных преступлений (взяток, должностных подлогов и мошенничества для незаконного освобождения граждан от призыва на военную службу) со стороны работников военкоматов, к уголовной ответственности привлечены 49 человек.