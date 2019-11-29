В России ежемесячные пособия детям призывников выросли до 11,8 тыс. рублей

Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец напомнил, что в марте вступили в силу изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили перечень оснований для отсрочек студентам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ежемесячные пособия детям призывников с этого года увеличились и составили 11,8 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главного военного прокурора генерал-майор юстиции Сергей Скребец.

Он пояснил, что помимо самих призывников, поступивших на военную службу, определенные права получают и их родные и близкие. "К примеру, в соответствии с федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" с 1 февраля 2019 года жена военнослужащего по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единовременное пособие в размере 27 тыс. 680 рублей, а мать ребенка военнослужащего по призыву - ежемесячное пособие в размере 11 тыс. 863 рублей", - отметил заместитель главного военного прокурора.

Кроме того, добавил он, в марте вступили в силу изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили перечень оснований для отсрочек студентам от службы в армии - гражданам, достигшим призывного возраста во время обучения в школе, предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу не только по программам высшего профессионального образования (бакалавриат или специалитет), но и среднего профессионального образования. А граждане, достигшие 18 лет в период обучения в школе и воспользовавшиеся правом на отсрочку в связи с обучением в вузе по программам бакалавриата или специалитета, получили право на еще одну отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Кроме того, в феврале приняты поправки, позволяющие становиться на воинский учет вне зависимости от наличия регистрации, что важно для иногородних студентов, не имеющих регистрации по месту проживания.

"Государством принимаются беспрецедентные меры по повышению престижа и привлекательности военной службы", - подчеркнул Сергей Скребец.