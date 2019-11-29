Полк морской авиации ТОФа провел учения на Камчатке

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители полка морской авиации Тихоокеанского флота провели учения. Экипажи МИГ-31 перехватили условного нарушителя воздушной границы. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях при значительной облачности.

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители полка морской авиации Тихоокеанского флота провели учения. Экипажи МИГ-31 перехватили условного нарушителя воздушной границы. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях при значительной облачности.