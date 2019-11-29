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Известия.ru

Полк морской авиации ТОФа провел учения на Камчатке

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На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители полка морской авиации Тихоокеанского флота провели учения. Экипажи МИГ-31 перехватили условного нарушителя воздушной границы. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях при значительной облачности.

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители полка морской авиации Тихоокеанского флота провели учения. Экипажи МИГ-31 перехватили условного нарушителя воздушной границы. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях при значительной облачности.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
ТОФ
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