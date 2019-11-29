Видео: "Медведей" ВКС РФ сопроводили японские и корейские истребители

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили перелет в компании японских и корейских истребителей.

Российские "Медведи" совершили десятичасовой перелет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Как сообщает канал "Звезда", со ссылкой на Минобороны, бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

На некоторое время к ним присоединился и эскорт из истребителей F-15,F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Кто-то из членов экипажа Ту-95МС снял их на видео. Самолеты, судя по кадрам, находились на почтительном расстоянии от "Медведей".

Справка "РГ"

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-95 был разработан в 1950-е годы. По классификации НАТО Bear ("Медеведь"). Проектом занималось ОКБ-156. Является самым скоростным в мире самолетом с турбовинтовым двигателем. Он же и единственный в своем классе. В числе его достоинств - низкий расход топлива и большая скрытность от спутников по сравнению с реактивными самолетами.

В настоящее время вооружен новейшими крылатыми ракетами X-101. Был задействован в сирийском войне.

Олег Корякин