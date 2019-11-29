Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии

Индия заключила миллиардный контракт с Россией на передачу технологий для производство танка Т-90С.

Общая сумма затрат составит 3,12 миллиарда долларов. 1,92 из них получит индийский государственный военный завод для развертывания производства. 1,2 миллиарда будут выплачены Рособоронэкспорту и Уралвагонзаводу за передачу необходимых для строительства танков технологий и поставку комплектующих.

Выпуск ряда систем Т-90 будет локализован в Индии. Танк оснастят панорамными прицелами, тепловизорами, системой управления огнем и динамической защитой местного производства. Двигатели и трансмиссии, стоимость которых составляет 45 процентов цены готового танка, будут поступать из России, пишет Defence News со ссылкой на официального представителя индийского Минобороны. Российским предприятиям будут платить в рублях.

Чиновник назвал стоимость российских технологий слишком высокой, отмети в при этом, что проект позволит увеличить внутреннее производство танков с 40 до 80 процентов от потребного. В течение четырех лет Индия намерена выпустить 464 Т-90С - по 120 машин в год.

В индийском представительстве "Рособоронэкспорта" отказались прокомментировать эту информацию.

Антон Валагин