"Нужно обсудить": Макрону понравилась идея Путина о ракетах

Макрон заинтересовался предложением Путина по ДРСМД-2

Париж готов рассмотреть предложение Москвы о запрете на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщают немецкие СМИ. Соответствующее письмо было направлено Владимиру Путину президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пятая республика стала первой страной-членом НАТО, давшей положительный ответ на предложение РФ.

Франция готова к переговорам по поводу предложения президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом со ссылкой на письмо из Елисейского дворца в Кремль сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Макрон подчеркнул, что предложение Путина нужно "изучить тщательно и обсудить в многостороннем формате".

Таким образом, Франция стала первой страной НАТО, ответившей положительно на письмо российского лидера. В конце сентября Путин направил письмо с одинаковым содержанием всем странам из Североатлантического альянса, а также ряду держав, не входящих в блок - в частности, Китаю.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы.

Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем", - подчеркнул российский лидер. Путин также направил аналогичные послания главе Европейской службы внешних дел Федерике Могерини и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Источник "Коммерсанта" в министерстве иностранных дел одной из стран НАТО при этом заявил, что российские власти предлагают мораторий на ракеты, хотя сами их уже якобы развернули. Он также назвал "нонсенсом" предложение Кремля.

27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят подключить к обсуждению предложения России о введении моратория на ракеты средней и меньшей дальности третьи страны.

По его словам, во время переговоров с госсекретарем США Майком Помпео была поднята инициатива России на обсуждение о взаимном моратории на развертывание этого класса ракет.

Лавров добавил, что он также предложил сделать соответствующее объявление и подумать о том, чтобы начать в скором времени работу по подготовке продления договора о стратегических наступательных вооружениях. Помпео согласился обсудить эти темы, однако напомнил, что США готовы поднимать темы только при третьих странах.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "приостанавливает" выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Претензии Вашингтона относятся к ракете 9М729, которую испытывало Минобороны РФ. Власти США утверждают, что эта новая ракета нарушает условия ДРСМД. Однако в Москве заявили, что никогда не испытывали данную ракету на дальность, превышающую 500 км, указанные в договоре.

Вскоре после приостановления ДРСМД Трамп сообщил о намерении заключить новое - "лучшее" - международное соглашение.

"Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть", - заявил он.

3 июля президент России Владимир Путин подписал зaкон о приостaновке Договорa о ликвидации рaкет средней и меньшей дaльности. Российский лидер нaзвaл решение Вашингтонa покинуть ДРСМД "прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договоренностей в сфере междунaродной безопaсности".

При этом, хотя Трамп хочет включить в "новый ДРСМД", в первую очередь, Китай, Пекин отказывается уничтожать свои ракеты.

"Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

При этом китайские власти выражают надежду, что России и США удастся урегулировать свои разногласия по поводу ракет. Стоит отметить, что в арсенале у КНР есть огромное количество ракет средней и меньшей дальности, поскольку изначально Пекин не подписывал никаких соглашений по поводу их сокращения.

Иван Жуковский