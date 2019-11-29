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ЦАМТО

Компания UROVESA начала поставки бронемашин VAMTAC ST5 СВ Португалии

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Источник изображения: Фото: dn.pt

ЦАМТО, 28 ноября. Испанская компания UROVESA приступила к поставке бригаде быстрого развертывания (BrigRR) СВ Португалии легких бронемашин VAMTAC ST5 с колесной формулой 4х4 (Viatura Tatica Ligeira Blindada – VTLB).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2018 года Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) от имени Министерства национальной обороны Португалии заключило с испанской компанией UROVESA (URO Vehiculos Especiales) контракт на поставку 139 легких тактических бронированных машин VAMTAC ST5 с колесной формулой 4x4.

Стоимость соглашения составила 60,8 млн. евро. ВС Португалии получат 107 ББМ в версии бронетранспортера, 13 машин медицинского обеспечения в трех вариантах, 12 машин ССО (три из них будут оснащены спутниковой связью) и 7 машин управления с системой спутниковой связи. Соглашение также включает поставку пакета запасных частей на 2 года, маскировочных сетей Saab Barracuda и обучение личного состава. Поставки должны начаться 2019 году и завершиться в 2020 году.

По информации источника Jane's International Defence Review, первые десять бронеавтомобилей в варианте бронетранспортера были поставлены в октябре. Всего до конца 2019 года планируется передать заказчику 50 машин. Оставшиеся 89 бронемашин будут приняты на вооружение в 2020 году и постепенно заменят устаревшие бронеавтомобили HMMWV.

По состоянию на текущий момент версии машины медицинского обеспечения, машины ССО и машины управления все еще дорабатываются.

Соглашение об интегрированной логистической поддержке планируется заключить позднее.

Бронемашина для СВ Португалии оснащена дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 245 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison Transmission S2100 и независимой подвеской.

В состав оборудования входят программно-определяемая радиостанция PRC-525 EID со съемной консолью CDS-525; защищенный планшет производства MilDef Group с GPS-антенной для системы боевого управления EyeCommand компании Critical Software; система кондиционирования воздуха; ручная система пожаротушения; шины со вставками для продолжения движения после получения повреждений; четыре топливных канистры; лебедка с электроприводом; съемный резак проводов.

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