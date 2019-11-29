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Военное обозрение

США значительно сокращают расходы на финансирование НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты сокращают свои расходы на финансирование НАТО, в то же время другие члены альянса должны их компенсировать. Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, полученным от высокопоставленного представителя НАТО на условиях анонимности, администрация президента США Дональда Трампа добилась значительного сокращения расходов на финансирование альянса, согласовав с другими странами-членами НАТО новую формулу расходов. Согласно принятому решению расходы США на альянс снизятся, а Канада и другие страны альянса компенсируют их за счет своих вложений.

Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени

- заявил источник телеканала, добавив, что формулу новых расходов согласовали на этой неделе.

Согласно предоставленным данным, США добились сокращения расходов на финансирование НАТО с 22% до примерно 16%,тем самым почти приблизившись к Германии, которая тратит на это 14,8%.

Сэкономленные средства США намерено пустить на финансирование других программ Пентагона в Европе, в том числе на поддержку Украины и Грузии.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США тратят слишком много денег на защиту Европы и обещал добиться значительного сокращения американских финансовых вложений в НАТО.

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Страны
Германия
Грузия
Канада
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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