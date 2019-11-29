В Китае оценили вероятную мощь современного Советского Союза

Источник изображения: topwar.ru

Если бы в 1991 году Советский Союз не распался на 15 независимых государств, то в настоящее время он был бы мировой державой уровня США, почти ни в чем им не уступая. К такому выводу пришли авторы статьи, вышедшей в китайском издании Fenghuang wang.

Как пишет издание, на момент распада СССР был второй экономикой мира и обладал мощнейшей армией "мирного времени", включавшей в себя около 5 миллионов солдат, более 50 тысяч танков и более 10 тысяч самолетов различных типов, включая стратегические бомбардировщики, более 29 тысяч артиллерийских орудий различных типов, более тысячи кораблей и подводных лодок, а также более 10 тысяч ядерных бомб. А в случае войны он мог удвоить свою мощь.

Даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире на данный момент, уступая только США, но при этом мог бы оказывать на них значительное давление в случае необходимости.

Россия, которая является преемницей Советского Союза, по многим показателям значительно уступает СССР, но несмотря на это остается второй в мире военной державой, проводящей собственную политику в мире. Военная мощь страны в большей степени основывается на советских разработках или оружии, оставшемся после развала Советского Союза.

Россия довольно успешно противостоит США, но если бы существовал Советский Союз, то весьма вероятно, что Америка "была бы более сдержанна в провокациях". Кроме того, по-прежнему также существовала бы обстановка борьбы за мировую гегемонию между США и СССР.