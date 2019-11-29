Американский адмирал "объяснил", почему Индия должна купить истребители F-18

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В индийских СМИ появился материал, в котором говорится о том, что США с новым энтузиазмом принялись убеждать Индию приобрести у них партию истребителей F-18. Напомним, что уже который год индийские власти не могут решить, какие именно истребители им закупать в рамках программы модернизации своего авиапарка. Первый контракт касается 32 французских Rafale. Теперь Нью-Дели рассуждает, на каких истребителях остановить свой выбор при заключении контракта на сотню с лишним боевых самолётов. Истребитель-бомбардировщик F-18 в их числе.

Командующий Тихоокеанским флотским командование ВМС США адмирал Джон Аквилино на этом фоне "настоятельно рекомендует" Индии приобрести именно F-18, чтобы "усилить свою авианосную составляющую". По словам американского адмирала, это "поможет Индии усилить взаимодействие с США для большей безопасности в связи с ростом китайской угрозы".

Адмирал ВМС США объяснил, почему Индия "должна" купить именно американские палубные истребители, так:

Мы обеспокоены ростом угрозы со стороны Китая, поэтому нашим странам (США и Индии) было бы выгодно иметь одинаковые вооружения. Так будет возможно эффективнее противостоять угрозе во время кризиса. И нам так будет проще совместно работать. Уже сейчас понятно, что Китай строит авианосцы ещё и для того, чтобы как минимум один из них присутствовал в Индийском океане.

В индийских СМИ подтвердили, что США предлагают приобретение нескольких F/A-18 Super Hornet для оснащения строящегося в Индии авианосца INS Vikrant.

Тем временем индийские военные эксперты предполагают, что для оснащения "Викранта" Индия, вероятно, предпочтёт более дешёвые истребители российского производства. При этом некоторые эксперты открыто критикуют индийские власти за затягивание с принятием решения:

Пока мы выбираем, какие истребители и у кого нам купить, ведущие в военно-техническом плане страны мира строят свои собственные боевые самолёты. Мы топчемся на месте.