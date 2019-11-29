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Деловая газета "Взгляд"

Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М передали на испытания

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М передан для проведения наземных и летных испытаний, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ имени С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний", – сообщил источник РИА "Новости".

Он добавил, что после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.

Напомним, 20 января глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, что первый серийный модернизированный бомбардировщик Ту-160М поступит на вооружение в 2021 году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Шойгу Сергей
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