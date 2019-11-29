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ТАСС

Крейсер "Маршал Устинов" вышел на учения в акваторию у мыса Доброй Надежды

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.
Источник изображения: Internet

Это уже второй этап совместных учений с кораблями ЮАР и КНР, в котором участвуют семь кораблей

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел ранним утром в четверг из порта Кейптауна и направился в акваторию совместных учений с кораблями ЮАР и КНР. Тем самым началась их вторая фаза, которая состоит в отработке на практике разработанной штабами серии операций в районе мыса Доброй Надежды.

"Первая фаза прошла отлично и подготовлена на высшем уровне, - заявил ТАСС по телефону с борта крейсера "Маршал Устинов" дежурный офицер. - Полностью готовы к проведению второго этапа учений".

Учения, получившие кодовое название "Мози", начались в минувший понедельник в Кейптауне с торжественной церемонии и парада экипажей кораблей трех стран. Вслед за этим штабы приступили к уточнению стратегии и тактики совместных действий на море. С вечера в среду корабли начали выходить в открытый океан. Первым Кейптаун покинул южноафриканский фрегат "Аматола". Ранним утром в четверг к зоне учений направился крейсер "Маршал Устинов", а вслед за ним фрегат "Вэйфан" ВМС Китая.

"Во втором этапе "Мози" участвуют семь кораблей, - заявил ТАСС официальный представитель ВМС ЮАР капитан третьего ранга Глейлинг ван ден Берг. - Зоной учений является акватория к западу от мыса Доброй Надежды в 10 морских милях от берега". По его словам, корабли не будут покидать Атлантический океан. Они проведут совместные действия в течение ближайших двух суток.

Исторический шаг

Мыс Доброй Надежды и расположенный поблизости Кейптаун находятся в ключевом районе мира, где встречаются два океана - Атлантический и Индийский. Здесь проходят важнейшие морские и торговые пути из Европы, Африки и Азии.

Первые совместные учения кораблей ЮАР, РФ и КНР представляют собой "исторический шаг в развитии отношений между этими тремя государствами, когда их сотрудничество распространяется на все новые области", заявил контр-адмирал ВМС ЮАР Бубуле Мхланаи. По его словам, нынешние учения имеют три цели: развитие сотрудничества ЮАР, РФ и КНР через военно-морское взаимодействие; обретение взаимного опыта действий на море; демонстрация решимости этих трех стран отстаивать мир и безопасность на океанских просторах.

Россия на учениях представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В нее входят также средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406. В минувшее воскресенье они вошли под раскаты артиллерийского салюта в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.

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1164 Атлант
Военные учения
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