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Военное обозрение

Письмо Макрона Путину по предложению о ракетах вызвало раздражение в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Европейская пресса узнала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Владимиру Путину. Письмо это касается инициативы российского президента по поводу моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Письмо Эммануэля Макрона стало ответом на послание российского лидера, в котором тот ранее обратился к главам европейских и азиатских государств. Владимир Путин отметил, что после выхода США из ДРСМД было бы важным сосредоточиться на сохранении картины безопасности, которую договор поддерживал с конца 1980-х годов. Эта картина могла бы вырисовываться, если совместно отказаться от размещения ракет и ракетных систем, которые запрещал заключённый СССР и США в своё время договор.

Эммануэль Макрон получение письма подтвердил и в своём ответе, как пишет европейская пресса, отметил, что предложение Владимира Путина достойно внимания.

Примечательно, что сам ответ со стороны Макрона российскому президенту вызвал раздражение в НАТО. Дело в том, что в альянсе ранее так же подтвердили получение письма из Кремля, но, по сути, идею Владимира Путина проигнорировали, отметив её как "не заслуживающую доверия".

Фактически в НАТО подтвердили, что готовы на своей территории размещать американские ракеты средней и меньшей дальности. Заявление же президента Франции о том, что предложение Путина стоит рассмотреть, в очередной раз продемонстрировало фактическое отсутствие единой позиции в западном военном блоке. Напомним, что ранее сам Макрон заявил о "смерти мозга НАТО" и о том, что США потеряли интерес к взаимодействию со своими европейскими партнёрами.

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Путин Владимир
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