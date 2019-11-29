Судостроительный завод "Пелла" построит новую верфь

Как сообщила 25 ноября 2019 года администрация Санкт-Петербурга, объем инвестиций в строительство нового стапельного производства компании "Пелла-Стапель" [дочернее предприятие ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"] составит 2 миллиарда 480 миллионов рублей. На совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства компании присвоен статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

Первая очередь нового стапельного комплекса ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", 2019 год (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что проект очень важен для экономики города и страны. Его реализация дает новый импульс развитию отечественной судостроительной отрасли. Здесь будут созданы дополнительные высокотехнологичные рабочие места.

Завод "Пелла" работает с 60-х годов прошлого века. В 2015 году он приступил к обновлению мощностей. Первая очередь нового стапельного производства уже была запущена в 2015 году. Там ежегодно выпускаются 4-5 судов длиной до 70 метров. Вторая очередь на смежном участке должна расширить возможности судостроительного комплекса. Новое производство позволит выпускать высокотехнологичные морские суда длиной до 90 метров. Суммарное количество готовых судов увеличится почти в два раза - до 7-8 единиц в год.

Комментарий bmpd. Компания "Пелла-Стапель" была создана в мае 2019 года и является 100-процентным дочерним предприятием ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Новое стапельное производство компании "Пелла-Стапель" планируется ввести в строй в 2021 году .Формально оно будет находиться на территории Колпинского района Санкт-Петербурга Но фактически оно будет смежным с уже существующей верфью "Пеллы", расположенной на Ленинградском шоссе в городе Отрадное (Ленинградская область)..