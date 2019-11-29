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Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и мобильные РЛС П-18

Фото (с) генеральный штаб вооруженных сил Киргизии

Как сообщает пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Киргизии на территории войсковой части 23565 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии в городе Кант, 27 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония приема-передачи 2 вертолетов Ми-8МТ и радиолокационных станций П-18, предоставленных Министерством обороны России в качестве безвозмездной военно-технической помощи Вооруженным силам Кыргызстана.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР полковник Нурлан Чомоев и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

"Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно были и остаются одними приоритетными направлениями сотрудничества, требующими консолидации усилий оборонных ведомств сторон. При этом единая позиция по многим вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двусторонних связей", - отметил в своем приветствии полковник Н.Чомоев.

Оказание военно-технической помощи Вооруженным силам КР российской стороной предусмотрено положениями межгосударственного соглашения, регулирующего вопросы пребывания Объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики.

В соответствии с договоренностями между Генеральным штабом ВС КР и министерством обороны России в апреле этого года уже были осуществлены поставки 2 вертолетов МИ-8МТ и 9 единиц БРДМ-2М.

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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
ZBL-09
БРДМ-2
Ми-8
Ми-8МТ
П-18
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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1 комментарий
№1
29.11.2019 08:40
Авиация и ПВО должны оставаться Российскими, поскольку ни летного ни технического персаонала у них нет и ремонтные заводы все в России, какой смысл  передавать, чтобы угробили и ещё начали просить?

Вот БДРМ для местной пехоты и несколько танков из резерва самые подходящие вооружения.
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