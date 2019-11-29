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Военное обозрение

Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил. Как утверждается, было ликвидировано подразделение российского спецназа. Однако данное видео состоит не из кадров сражения, а является обыкновенным вбросом от враждебных РФ сил.

Видео опубликовано "Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир" (Национальный фронт освобождения) – группировкой, которая считается подконтрольной Анкаре. При этом в списке запрещенных в России террористических организаций она не значится.

Оно разделено на фрагменты. В начале делается географическая привязка, а затем мелькают отдельные кадры боестолкновения, между которыми один из бойцов повествует о ходе сражения.

Легенда событий такова. Подразделение российских сил специальных операций пыталось проникнуть на территорию неприятеля в районе населенного пункта Аджаз, находящегося на территории сирийской провинции Идлиб. 3 сентября 2019 года в ходе своего движения она была обнаружена беспилотным летательным аппаратом. Боевики в этой связи решили устроить засаду.

Сражение якобы началось в 23:03 в условиях темноты. Видны следы полета пуль из легкого стрелкового оружия. В одном из моментов заметна работа крупнокалиберного пулемета. Через инфракрасный прицел ведется наблюдение за вооруженным человеком, укрывшимся, по всей видимости, за каменной глыбой. 23:14 он падает, будучи пораженным выстрелом в голову.

После этого, уже в условиях дня, демонстрируется поле прошедшего боя: видна кровь на земле, показываются отдельные вещи, наиболее примечательным из которых является иконка с Георгием Победоносцем.

Отметим, что указанные кадры не содержат деталей, способных доказать достоверность утверждений о разгроме боевой группы российского спецназа: БПЛА мог снимать кого угодно, выстрелы в кромешной тьме ни о чем не говорят, пойманный в прицел боец тоже не способен пролить свет на обстоятельства сражения, оставшиеся после боя вещи по большому счету не заслуживают внимания, так как они могли быть размещены самими снимавшими.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
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