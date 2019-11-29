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На Украине заявили о китайском "кинжале в спину" России

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России используют оружие, половина из которого устарела, тогда как поступающая в войска техника является модернизированной старой или слишком дорогой новой. Об этом в издании "Оборонно-промисловий кур’єр" пишет член экспертного совета украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Юрий Бараш.

В материале, выложенном на сайте агентства, утверждается, что для ВС России создается качественно новое оружие, однако "оно настолько дорогое, что для его массового выпуска не хватит средств и возможностей", в результате чего российские военные вместо модернизации используемой техники вынуждены все чаще проводить боевые учения.

"Меч у России железный, а не стальной, частично затупился и заржавел, а щит вообще картонный, то есть на помощь союзников рассчитывать нечего. Мало того, этот щит в любой момент может вспыхнуть и сгореть (Индия и Пакистан находятся сейчас на грани войны из-за Кашмира, а на границе Таджикистана и Киргизии прошли вооруженные столкновения). Что касается Китая, то это вообще для России не щит, а потенциальный кинжал в спину. Но это уже проблемы России", — говорится в материале Бараша.

Подобные выводы автор сделал на основе проводимых Россией и ее партнерами совместных мероприятий, в частности, учений "Центр-2019", а также публикаций СМИ и комментариев экспертов.

В ноябре Минобороны России впервые показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", анонсированный президентом страны Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

В том же месяце Путин сообщил, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в ВС страны достигла 68 процентов.

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