Войти
Военное обозрение

Турецкие СМИ обвиняют Россию в войне с гражданскими в Сирии

262
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Турции постоянно публикует "душещипательные" фотографии, призванные показать "единение" военных из собственной армии с гражданским населением Сирии. При этом в отношении РФ ведется совершенно иная пропаганда – представить российскую армию как "инородное тело" в этой охваченной войной стране.

Как указывает турецкое издание Yeni Şafak, с октября текущего года в Идлибе были убиты по меньшей мере 100 мирных жителей, а 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома "в результате нападений [вооруженных] сил режима [Башара Асада], поддерживаемых Россией".

С его слов, гибель людей происходит постоянно. Так, в сообщении от 27 ноября указывается, что боевые самолеты ВКС РФ нанесли удары по городам Кафр-Набль и Кафар-Рома и нескольким деревням, в результате которых погибли два мирных жителя.

Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где явно запрещены акты агрессии. Однако сирийский режим и его союзники последовательно нарушают условия прекращения огня

- обвиняет обозначенное издание Дамаск и Москву, указывая, что с момента оформления данных договоренностей в результате их несоблюдения погибло 1300 гражданских лиц.

Yeni Şafak отмечает, что в настоящее время в зоне деэскалации находятся около четырех миллионов мирных жителей, "включая сотни тысяч перемещенных в последние годы силами режима лиц со всей измученной войной страны".

Источник изображения: topwar.ru

(с) Минобороны Турции

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Похожие новости
20.11.2019
В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции
19.10.2018
"Нужно больше": Уганда хочет купить у России оружие
11.05.2016
Звезда разведчика
14.12.2015
Это надолго
01.10.2015
Сивков: РФ отправит в Сирию 40-60 самолетов и два батальона для охраны
18.04.2012
Украину обвиняют в поставках оружия Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной