Турецкие СМИ обвиняют Россию в войне с гражданскими в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Турции постоянно публикует "душещипательные" фотографии, призванные показать "единение" военных из собственной армии с гражданским населением Сирии. При этом в отношении РФ ведется совершенно иная пропаганда – представить российскую армию как "инородное тело" в этой охваченной войной стране.

Как указывает турецкое издание Yeni Şafak, с октября текущего года в Идлибе были убиты по меньшей мере 100 мирных жителей, а 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома "в результате нападений [вооруженных] сил режима [Башара Асада], поддерживаемых Россией".

С его слов, гибель людей происходит постоянно. Так, в сообщении от 27 ноября указывается, что боевые самолеты ВКС РФ нанесли удары по городам Кафр-Набль и Кафар-Рома и нескольким деревням, в результате которых погибли два мирных жителя.

Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где явно запрещены акты агрессии. Однако сирийский режим и его союзники последовательно нарушают условия прекращения огня

- обвиняет обозначенное издание Дамаск и Москву, указывая, что с момента оформления данных договоренностей в результате их несоблюдения погибло 1300 гражданских лиц.

Yeni Şafak отмечает, что в настоящее время в зоне деэскалации находятся около четырех миллионов мирных жителей, "включая сотни тысяч перемещенных в последние годы силами режима лиц со всей измученной войной страны".

Источник изображения: topwar.ru

(с) Минобороны Турции