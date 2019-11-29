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Вестник Мордовии

Цена предательства: как Грузия создала танковый кулак для удара по Абхазии

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Источник изображения: Фото: dspace.nplg.gov.ge

В последние дни в Сети всплыли фотографии грузинских танков Т-55М, находящихся в столице Абхазии во время кровавого конфликта начала 90-х годов.

Танки стоят на набережной, их прячут под эстакадой, они сосредоточены в других местах города.

Источник изображения: Фото: dspace.nplg.gov.ge

Как эта техника оказалась в руках формирований, подчиняющихся Тбилиси? Дело в том, что летом 1992 года наши военные чиновники предательски передали Госсовета технику 10-й мотострелковой дивизии Советской Армии, а это только упомянутых выше танков Т-55 109 штук, а также десятки единиц БМП, МТ-ЛБ, артиллерия.

Источник изображения: Фото: dspace.nplg.gov.ge

Только очень наивные люди могли предполагать, что все это оружие не будет применено против Абхазии. И, действительно, ждать долго не пришлось: уже 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вступили на территорию Абхазии. Вскоре бои начались в самом Сухуме.

Возможно, всего этого не было бы, если бы грузинский режим не пополнил таким образом свои арсеналы.

Источник изображения: Фото: dspace.nplg.gov.ge

Причем, уроков из этого никто не извлек. Наоборот: в 1994 году грузинская армия получила еще 31 танк Т-72Б и Б1. Их направили на борьбу с активизировавшимися звиадистами, а в 2008 году эта техника уже принимала участие во вторжении в Южную Осетию.

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Страны
Абхазия
Грузия
Южная Осетия
Продукция
МТ-ЛБ
Т-55
Т-72
Т-72Б
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