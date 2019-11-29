"Антонов" составил предсмертную программу модернизации

О катастрофическом техническом состоянии государственного авиационного предприятия "Антонов" рассказал его президент Александр Донец в ходе "круглого стола", посвященного проблемам самолетостроения на Украине.

"Износ основных средств у нас – около 80 процентов. Еще пять-семь лет – и все... Хочу напомнить: буквально год назад мы юридически и физически объединились с серийным заводом, который раньше назывался "Имени 50-летия Октября". Это огромное предприятие было одним из самых крупных в СССР... Длительное время оно было в не очень хорошем, скажем так, финансовом состоянии. Основная масса его оборудования и основных средств является устаревшим", – констатировал Донец. Он отметил, что программа модернизации производства госпредприятия на 2019-2022 годы, разработанная совместно с Украинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий, полностью готова, однако требует крупных ассигнований и до сих пор не утверждена. "Попробуем с этой цифрой (необходимых инвестиций – "ВПК") пробиться к нашим законодателям", – заявил президент госпредприятия.

Один из ведущих разработчиков и производителей авиатехники в СССР, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения фактически находится на краю гибели, и пока неизвестно, удастся ли его спасти, делает вывод "Интерфакс-Украина". По решению правительства незалежной с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".