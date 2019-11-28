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Российская газета

Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста

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Источник изображения: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю

Отдельная бригада особого назначения Южного округа, сформированная в Керчи, взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста. Об этом заявил в среду во время рабочей поездки в Керчь главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

- Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии с 1 октября принятли под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край - Крым. Реализуются меры по обеспечению безопасности железнодорожного моста и подходов к нему, - цитирует Золотова пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

В ходе визита генерал проверил готовность морских подразделений Рогвардии к охране объектов в акватории Керченского пролива и провел совещание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности объектов в Керченском проливе. Также он вручил боевое знамя отдельной бригаде особого назначения Южного округа.

По его словам, эта бригада является ключевым звеном в системе безопасности Крымского моста. При этом на войска национальной гвардии впервые возложена задача координации обеспечения безопасности столь крупного инфраструктурного проекта на суше, в воздухе и на воде. Для этого на месте формируется объединенный координационный центр.

Отдельная бригада, как и координационный центр, размещены непосредственно в районе выполнения задач. На вооружение поступила современная морская техника. Строится жилье для военнослужащих.

- Ведем строительство трех жилых домов на 324 квартиры, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, - отметил Золотов. - Кроме того, на следующие три года дополнительно предусмотрели ассигнования на аренду жилых помещений для военнослужащих бригады.


Юлия Крымова (Республика Крым)

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