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Интерфакс-АВН

Анкара и Вашингтон обсудят проблему С-400 на саммите НАТО

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция и США будут обсуждать проблему закупленных у России Анкарой зенитных ракетных систем С-400 на следующей неделе на саммите НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы поговорим об этом на следующей неделе на саммите НАТО, мы полагаем, что со всеми этими предметами для беспокойства можно разобраться", - приводит газета "Хюрриет" слова Калына, сказанные накануне на конференции по внешней политике в Берлине.

"Меня наделили полномочиями заниматься этим (на переговорах - ИФ) с моим коллегой из США (советником по нацбезопасности - ИФ) Робертом О'Брайаном", - уточнил он.

Он подчеркнул, что использование С-400 Турцией не представляют никакой опасности для программы истребителей-бомбардировщиков F-35, и что детальный технический анализ позволит подтвердить правоту Анкары по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

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F-35
С-400 Триумф
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