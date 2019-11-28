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Известия.ru

В Думу внесен законопроект о постоянной выплате солдатам-срочникам

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В Госдуму внесен законопроект об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для солдат-срочников. Текст документа 27 ноября опубликовали на портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

"В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Установление единого оклада военнослужащим по призыву позволит уйти от понятий "типовые" и "нетиповые" воинские должности, считают в правительстве. В сопроводительных документах отмечается, что законопроект был разработан Минобороны и согласован с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба по призыву.

Минобороны в период с 2012 по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивалось довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

О том, что Минобороны подготовило проект закона, согласно которому с января 2019 года призывники будут получать ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей, ведомство сообщило "Известиям" еще в апреле 2018 года. Отмечалось, что солдат ожидают надбавки за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминирование.

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