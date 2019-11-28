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Российская газета

Путин принял участие в закладке боевого корабля

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Источник изображения: rg.ru

В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". В церемонии также участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, морского клуба "Юнга" и движения "Юнармия".


Закладка нового российского боевого корабля - торжественное и приятное событие всегда - и для Военно-морского флота, и для предприятия "Адмиралтейские верфи", подчеркнул Владимир Путин. Развитие ВМФ он назвал одним из основных приоритетов государства.

Верфь уже 315 лет строит корабли. "Николай Зубов" предназначен для службы в опасных северных условиях, а также для обеспечения торгового судоходства, научных работ, защиты границ и национальных интересов России в Арктике. "О такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы", - сказал президент.

Глава государства прикрепил табличку с названием корабля к закладной секции. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Николай Зубов" - буксир, ледокол и патрульный корабль одновременно, он может преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Корабль способен конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, участвовать в спасательных операциях и перевозить спецгрузы. Зона действия - от тропиков до Арктики. Еще корабль в состоянии самостоятельно наносить артиллерийские удары по морским, береговым и воздушным целям. На нем зарезервировано место для размещения ударного ракетного оружия, также будет вертолетная площадка и ангар для вертолета и беспилотников, два скоростных катера и автоматическая артиллерийская установка АК-176МА.

Путин еще осмотрел большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин".


Кира Латухина ( Санкт-Петербург)

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
ЛК-60Я
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Адмиралтейские верфи
Минпромторг РФ
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Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
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