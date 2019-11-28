Войти
Известия.ru

Военный политолог назвал основного потребителя снайперской винтовки Т-5000

255
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Основным потребителем российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000 являются структуры МВД и другие правоохранительные органы, заявил "Известиям" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он прокомментировал информацию о появлении в России новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения.

Эти винтовки по своим тактико-техническим характеристикам имеют ряд преимуществ в использовании не только в военных целях, подчеркнул эксперт.

Предприятие "Промтехнология" выпускает охотничье и снайперское оружие под брендом ORSIS.

"Сама по себе продукция предприятия значима тем, что позволяет формировать пласт коммерческой продукции оборонного значения, конкурирующей с продукцией государственного ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Ред.)", — сказал Михайлов.

Кроме того, учитывая, что продукция ORSIS уже стоит на вооружении более 10 государств мира, в том числе таких клиентов, как Китай и ОАЭ, очевидны растущие экспортные возможности российской коммерческой стрелковой продукции, добавил Михайлов. При этом компания всё глубже заходит на азиатские военные рынки, заключил эксперт.

Модификация винтовки с рабочим названием ORSIS-375CT мощнее своих "сестер" под патроны 308 Winchester и 338 Lapua Magnum, выпускавшихся предприятием до недавнего времени.

Гендиректор "Промтехнологии" Владимир Злобин заявил, что дальность поражения модифицированной снайперской винтовки превышает два километра.

28 марта винтовки ORSIS T-5000 (модификация "Точность") поступили на вооружение спецназа Росгвардии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Росгвардия
Похожие новости
25.06.2019
МВД России закупило партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000
10.05.2017
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
14.06.2016
Сверхточные и сверхдальнобойные
28.06.2012
"Русские идут": российский "блок" на Eurosatory-2012
08.06.2012
Винтовка Т-5000 помогла российской "Альфе" победить в Кубке мира среди военных и полицейских снайперов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.