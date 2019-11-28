Военный политолог назвал основного потребителя снайперской винтовки Т-5000

Основным потребителем российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000 являются структуры МВД и другие правоохранительные органы, заявил "Известиям" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он прокомментировал информацию о появлении в России новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения.

Эти винтовки по своим тактико-техническим характеристикам имеют ряд преимуществ в использовании не только в военных целях, подчеркнул эксперт.

Предприятие "Промтехнология" выпускает охотничье и снайперское оружие под брендом ORSIS.

"Сама по себе продукция предприятия значима тем, что позволяет формировать пласт коммерческой продукции оборонного значения, конкурирующей с продукцией государственного ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Ред.)", — сказал Михайлов.

Кроме того, учитывая, что продукция ORSIS уже стоит на вооружении более 10 государств мира, в том числе таких клиентов, как Китай и ОАЭ, очевидны растущие экспортные возможности российской коммерческой стрелковой продукции, добавил Михайлов. При этом компания всё глубже заходит на азиатские военные рынки, заключил эксперт.

Модификация винтовки с рабочим названием ORSIS-375CT мощнее своих "сестер" под патроны 308 Winchester и 338 Lapua Magnum, выпускавшихся предприятием до недавнего времени.

Гендиректор "Промтехнологии" Владимир Злобин заявил, что дальность поражения модифицированной снайперской винтовки превышает два километра.

28 марта винтовки ORSIS T-5000 (модификация "Точность") поступили на вооружение спецназа Росгвардии.