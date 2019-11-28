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РИА Новости

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

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Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова. Американский профессор Лайл Голдстайн считает, что на это есть целый ряд причин.

Он обращает внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.

Автор статьи напоминает, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная военно-морская база. Из-за этого Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса.

Голдстайн подчеркивает, что многие крупные европейские страны "давно устали" от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.

Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое может перерасти в ядерный конфликт.

В конце статьи автор призывает американских дипломатов отвлечься от утомительных разговоров и начать переговоры о "великой сделке", которая поможет укрепить безопасность в Европе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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