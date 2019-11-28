Владимир Злобин: разрабатываем секретное оружие для российской армии

Компания ORSIS ("Оружейные системы", входит в группу компаний "Промышленные технологии"), являющаяся первым в России частным предприятием-производителем стрелкового оружия, в 2019 году отмечает свой десятилетний юбилей. Генеральный директор компании Владимир Злобин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перспективах развития снайперского комплекса Т-5000, разработках нового стрелкового оружия, перспективах экспортных поставок, а также прокомментировал нашумевшее уголовное дело, возбужденное в Армении после срыва тендера, в котором участвовала ORSIS.

— Владимир Викторович, с какими результатами ORSIS встречает свое десятилетие? Насколько увеличилась прибыль компании, расширилась номенклатура производимого оружия, география поставок?

— Компания была создана несколькими частными инвесторами, изначально упор делался больше на охотничье и спортивное оружие. Объемы производства были совсем небольшими — по сути, речь шла о штучных заказах для друзей, стрелков-любителей, тем, кому был интересен новый формат. В то время мы были, по сути, единственной в России частной компанией – производителем стрелкового оружия.

В дальнейшем, анализируя потребности рынка, мы решили помимо чисто гражданской продукции освоить и военный сегмент. За эти годы компания разработала и освоила серийное производство высокоточных снайперских винтовок, которые востребованы не только в России, но и на за рубежом. Сегодня мы конкурируем на мировом рынке вооружений с ведущими компаниями из США, Канады, Европы, в том числе Accuracy International, Barrett, Sako, Steyr Mannlicher и другие.

На начальном этапе мы закупали импортное оборудование и сырье, однако последние годы мы стали производить все необходимые изделия из отечественных сталей, которые по своим характеристикам уже ничем не уступают зарубежным образцам. Испытания, проведенные в том числе в этом году, это только подтверждают. Таким образом, проблемы импортозамещения компания ORSIS решила уже несколько лет назад.

Все винтовки ORSIS являются оригинальной разработкой наших конструкторов. За 10 лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские (FMF Tactical GmbH) и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами и в итоге возвращались и возвращаются вновь к нам.

Были ситуации, когда бывшие сотрудники компании в нарушение подписанных соглашений о неразглашении, коммерческих тайн и соглашений о неконкуренции пытались создать собственные производственные площадки. Все попытки обернулись крахом и банкротством, станки были выставлены на продажу, многие понесли ответственность. Некоторые попытки со стороны подобных людей продолжаются и сейчас, они понесут ответственность в скором времени.

— Расскажите подробнее о своих главных моделях стрелкового оружия, которые выпускаются сегодня на вашем заводе, в чем их технические особенности и конкурентные преимущества?

— Сегодня ORSIS производит снайперские винтовки Т-5000, основные калибры это 308 Win и .338 Lapua Magnum. Кроме того, по заказу мы изготавливаем винтовки и под другие патроны, в частности, 300 Win Magnum, 6,5x47.

В этой линейке у нас есть еще одна изюминка — учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков.

Эту модель мы протестировали в отечественных силовых структурах, получили от них положительное заключение и интерес. Таких изделий сегодня нет ни у одной из ведущих компаний отрасли. С ней можно работать как в закрытых тирах, так и на открытых площадках в любое время. Планируется поставка в 2020 году нескольких десятков Т-5000У в ряд российских силовых структур, в том числе в Росгвардию, ФСБ и Минобороны.

Кроме того, в компании производится солидный ряд охотничьих и спортивных винтовок, и он постоянно пополняется.

— Сколько сегодня подписано и исполняется контрактов на поставку оружия ORSIS? Каков на сегодня ваш портфель заказов, какую долю в нем составляют поставки российским заказчикам, а какую зарубежным?

— Точную цифру назвать не могу, но речь идет о нескольких миллионах долларов. Что касается соотношения экспорта и импорта – где-то 60% поставок приходятся на зарубежные страны, 40% — российским заказчикам. В первую очередь наше оружие закупают в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Китае.

Говорить о сохранении такого баланса сейчас трудно: если раньше экспорт вооружений строился на прямой купле-продаже, то теперь мы все чаще сталкиваемся с необходимостью участвовать в тендерах, чей результат предугадать невозможно.

— В скольких странах сегодня эксплуатируется оружие вашего производства? Какие крупные экспортные контракты исполняются сегодня?

— За эти 10 лет компания поставила оружие более чем в 25 стран. Наши винтовки присутствуют во всех климатических зонах: пустыни, вечная мерзлота, джунгли. Если мы начинали с единичных поставок спортивного оружия в Европу, то сейчас количество наших винтовок, поставленных на экспорт, исчисляется тысячами.

Сегодня наше оружие есть даже у многих мировых лидеров. Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась. Интерес к продукции ORSIS в этой стране большой, в рамках той же поездки филиппинского президента наш завод в Москве посетил министр обороны этой страны и лично опробовал наши винтовки.

Кроме того, сегодня Т-5000 есть в коллекции у многих эмиратских шейхов.

Тесную работу ведем с Вьетнамом. В этом году мы выполнили крупный контракт на поставку Т-5000 в ряд силовых ведомств этой страны.

— Завершен какой-либо из двух индийских тендеров на поставку снайперских винтовок ORSIS? Если да, то о каких сроках, объеме, номенклатуре поставок индийским партнерам идет речь? Предусматривают ли эти контракты локализацию производства по программе Make in India?

— Тендерные процедуры всегда занимают много времени. Иногда уходят годы. Могу сказать, что в рамках одного из тендеров около двух месяцев назад прошли квалификационные стрельбы. В нем приняли участие семь компаний, большая часть которых были из США, Канады и Европы. Это компании с мировыми именами и солидной историей. Испытывались винтовки в калибре 7,62х51 на дистанции 100, 200, 300, 500 и 900 метров.

Заказчиком были поставлены очень жесткие требования к результатам. У каждого участника тендера было две попытки. До следующего этапа дошли только две компании. Только они смогли удовлетворить технические требования заказчика, и ORSIS — одна из них. Ждем официальных протоколов.

У нас подписан меморандум с индийской компанией Kalyani Group – транснациональным холдингом с многомиллиардным оборотом. Если в рамках переобъявленного тендера все-таки будет поднят вопрос о локализации производства, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность.

Производство оружия в компании ORSIS Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

— Какие перспективные разработки ведут сегодня специалисты ORSIS? На смену каким существующим моделям стрелкового оружия они придут?

— Мы и дальше продолжаем развивать семейство Т-5000. Прежде всего повышаются эргономические параметры – винтовка будет более адаптирована под стрелков, в том числе она получит телескопический приклад, более емкий магазин – сегодня это пять патронов, планируем увеличить магазин винтовки в калибре 338 до десяти. Также работаем над снижением затрат на производство винтовки.

Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT. В 2020 году мы планируем начать ее серийное производство – на нее уже получены предзаказы от представителей разных стран.

Кроме того, в этом году мы провели модернизацию полуавтоматической винтовки K-15 "Брат", сейчас готовимся к ее серийному производству. У версии К-15М повышена кучность стрельбы, надежность работы, уменьшены вес и габариты.

Есть гражданская версия для практической стрельбы, сегодня в ORSIS создана ее военная версия. Винтовка может работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Ряд технических решений, заложенных в К-15М обеспечить очень высокую кучность при стрельбе, аналогов на сегодняшний день в России нет, да и за рубежом таких образцов мало. Наверное, с нашей разработкой может конкурировать бельгийская FN SCAR. К-15М — отличная замена СВД.

В этом году мы также вывели на рынок полуавтоматический карабин калибра 5,45х39— P-18, сейчас продолжаются работы по его совершенствованию.

Также в наших планах разработка карабинов под патрон 7,62х39 на базе американской винтовки AR-15, производство которой, как вы знаете, мы локализовали в этом году.

Помимо этого, сейчас у нас проходит испытания бюджетный (порядка 50 000 рублей) карабин калибра 7,62х54R, старт производства рассчитан также на 2020 год. Эта модель заменит ORSIS 120, так как она является более технологичной.

— Какие еще контракты, том числе в рамках ГПВ 2018-2027 года, планируется подписать в ближайшее время? Будете ли вы делать оружие для экипировки солдата будущего, третьего, поколения "Сотник"?

— Все модели, о которых мы сейчас с вами говорим, являются нашими инициативными разработками, к которым давно проявляют интерес и приобретают наши силовые структуры. Есть и проекты, которые мы ведем в рамках ГПВ, но о них мы говорить не можем – они засекреченные.

По госпрограмме вооружений мы работаем по самым разным, даже неожиданным направлениям — надеюсь, скоро вы сможете о них узнать. Мы занимаемся не только охотничьим, спортивным и тактическим оружием, у нас идет сегодня линейка малогабаритного оружия, крупнокалиберных винтовок, но, повторюсь, мы не имеем права разглашать эту информацию.

В работе над "Сотником" мы пока не участвуем, работаем немного с другими структурами, но жизнь покажет.

Испытание оружия в компании ORSIS Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

— Каковы позиции ORSIS на российском и мировом рынке гражданского оружия? Планируете ли вы их усиливать и если да, то за счет каких моделей?

— Наша доля на этом рынке постоянно растет. Если взять комбинацию из четырех факторов – точность оружия, надежность, массовость производства и цена, то можно смело утверждать, что в данном контексте в России у нас конкурентов нет.

Что же касается усиления позиций, я уже упомянул о разработке бюджетного карабина. Не буду скрывать — мы рассматриваем возможность производства винтовки AR15J в калибре 7,62х39, а также новых систем, таких как гладкоствольные винтовки с частично нарезным стволом. Пока это планы, но они очень скоро будут воплощены в жизнь.

— На каком этапе находится расследование сорванного тендера на поставку военной продукции Армении? Что нового по этому делу можно сказать сегодня?

— Как известно, мы отправили два официальных запроса в Минобороны Армении и до сих пор не получили ни одного ответа. 20 ноября мы запросили посла Армении в России о возможности встретиться и обсудить данную проблему, чтобы перевести ее в более продуктивное русло.

По запросу юристов, представляющих наши интересы в Ереване, это дело было переведено из Следственного комитета в Специальную следственную службу Армении. Одним из доводов перевода в ССС явилось то, что один из родственников главы армянского военного ведомства является высокопоставленным чиновником местного СК.

Кроме того, рассмотрение нашего дела в СК длилось неоправданно долго — целых четыре месяца, за это время не названо ни одного конкретного подозреваемого, дело откровенно затягивалось, и точные причины этого будут еще выяснены отдельно.

Как известно, с Минобороны Армении велись переговоры о строительстве патронного завода ORSIS в этой стране на исключительно российские инвестиции. Недавно мы столкнулись со спекуляциями в армянских СМИ по данному вопросу – якобы в обмен на инвестиции мы требовали монопольные позиции на местном рынке стрелкового оружия.

Это абсолютно необоснованно, все наши встречи с армянской стороной зафиксированы протоколом и письмами, мы ни разу не требовали себе монополию, хотя, как показывает мировая практика, если инвестор вкладывается в отрасль промышленности, которая в стране де-факто отсутствует, он имеет право просить для себя определенные преференции.

Вообще, этой ситуацией заинтересовались очень многие политики, представители бизнеса как в России, так и в Армении. У нас были контакты с представителями молодежной армянской диаспоры в РФ, которые выказали нам полную поддержку. Надеюсь, что в ближайшее время мы наладим продуктивный диалог, сегодня из-за истории со срывом тендера мы видим серьезные риски для своих инвестиций в оборонный сектор этой страны.

Сложившаяся ситуация нас искренне удивляет, учитывая многолетний позитивный опыт работы с ВС Армении, поставки оружия и обучение местного персонала, которые мы проводили в том числе и на безвозмездной основе.