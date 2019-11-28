"Бредовые планы". Эксперт о том, почему Турция не поддержала НАТО

Турция отказалась принять план НАТО по "защите" Прибалтики и Польши, пишут СМИ. Было бы удивительно, если бы Анкара поддержала сейчас подобные планы альянса, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Турция не поддержала план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Сообщается, что власти Турции дали указание представителю в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока сначала официально признать силы самообороны сирийских курдов террористическим формированием.
"Они (турецкие власти, – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", ‒ заявил агентству дипломатический источник, чьи слова цитирует РИА Новости.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.
Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что в сложившихся условиях было бы удивительно ожидать от Турции другого поведения.
По его мнению, у российско-турецкого сотрудничества прочные основы, несмотря на несовпадение взглядов по отдельным вопросам.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, и, по словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом усилить военное присутствие близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Формирование батальонов взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.