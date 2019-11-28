Столтенберг заявил, что у НАТО есть возможности защитить союзников

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые прокомментировал сообщения о якобы блокировании Турцией оборонного плана для стран Балтии, заявив, что не станет раскрывать детали внутренних дискуссий, но отметил, что у альянса достаточно средств, чтобы защитить всех союзников.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, добиваясь активной политической поддержки альянса в борьбе с силами самообороны курдов (YPG) на севере Сирии.

"Я не буду вдаваться во внутренние дискуссии альянса, но я могу сказать, что у нас есть планы, у нас есть воля и есть возможности, чтобы защитить всех союзников", - заявил он в среду журналистам в Брюсселе.