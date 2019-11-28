Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский стрелок Сергей Шмаков попал в цель на расстоянии двух километров в абсолютной темноте. Кадры опубликовал Ruptly.

Шмаков использовал российский стрелковый комплекс, в который входят винтовка конструкторского бюро Lobaev Arms "Сумрак" СВЛК-14 и ночной прицел "Дедал-НВ".

"Мы хотим установить рекорд по выстрелу максимальной дальности ночью, без всяких подсветок. То есть это не активный прицел, это прицел пассивный, не предполагается подсветка цели ни лазером, ни другими источниками света, то есть это в абсолютно реальных ночных условиях", — заявил разработчик винтовки, конструктор Владислав Лобаев.

Все пять выстрелов Шмакова попали в мишень в виде грудной фигуры, несмотря на неблагоприятные погодные условия.