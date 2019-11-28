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РИА Новости

Лавров оценил итоги заседания ОДКБ в Бишкеке

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ рассмотрели солидный пакет документов, которые будут вынесены на сессию Совета коллективной безопасности лидеров стран организации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Заседание прошло очень подготовленным. Сконцентрировались мы на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах, рассмотрели проекты документов, которые завтра выносятся на саммит - на Совет коллективной безопасности на рассмотрение глав государств. Пакет солидный. Одним из важных документов такого политического характера я бы назвал проект совместного заявления, которое завтра будут утверждать, по совершенствованию международного сотрудничества в целях укрепления международной и региональной стабильности", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, главы государств ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности уделят большое внимание работе ОДКБ по противодействию новым вызовам и угрозам, будет рассмотрена программа действий по реализации в рамках организации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и предложения о совершенствовании работы ОДКБ по пресечению преступлений в информационной сфере.

Как отметил Лавров, главы МИД ОДКБ на заседании в среду приняли совместное заявление о противодействии вызовам и угрозам на Ближнем Востоке и севере Африки.

В четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств организации.

В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Лавров Сергей
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