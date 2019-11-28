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РИА Новости

Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства

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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" на заводе "Адмиралтейские верфи". 27 н
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" на заводе "Адмиралтейские верфи". 27 ноября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Развитие Военно-морского флота является одним из основных приоритетов государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - заявил Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно. "Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как "Адмиралтейских верфей", так и других наших судостроительных предприятий", - сказал Путин.

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Адмиралтейские верфи
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