Войти
ТАСС

Путин принял участие в церемонии закладки корабля ледового класса "Николай Зубов"

240
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Источник изображения: inforeactor.ru

Президенту России продемонстрировали закладную секцию судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Президента приветствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, морского клуба "Юнга" и движения "Юнармия".

"Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля. Это торжественное приятное событие всегда и для Военно-морского флота и для предприятия "Адмиралтейские верфи", - сказал Путин.

Он отметил, что на заводе уже 315 лет строят корабли самого разного класса и назначения. По его словам, корабль "Николай Зубов" спроектирован для службы в непростых и порой опасных северных условиях, а также для решения широкого спектра задач. В их числе обеспечение торгового судоходства, научные работы, защита рубежей и национальных интересов России в арктических широтах. "О такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы", - заметил Путин.

Президенту продемонстрировали закладную секцию судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля. Гендиректор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков рассказал Путину о проекте.

"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - также заявил президент на церемонии. Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно.

"Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как адмиралтейских верфей, так и других наших судостроительных предприятий", - сказал Путин.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

После церемонии президент пообщался с рабочими завода и поблагодарил их за труд. "Впечатляет", - сказал Путин.

В настоящее время степень готовности судна - 11%. Как ожидается, сдача заказа по госконтракту состоится 25 ноября 2024 года.

Патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов"

"Николай Зубов" является универсальным судном, объединяющим качества буксира, ледокола и патрульного корабля, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов. Кроме того, он может использоваться для сопровождения и поддержки судов обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить специальные грузы в контейнерах на верхней палубе. Зона действия судна простирается от тропиков до Арктики. Корабль в состоянии самостоятельно наносить артиллерийские удары по морским, береговым и воздушным целям.

На корабле зарезервировано место для размещения ударного ракетного оружия. Кроме того, судно будет оснащено вертолетной площадкой и вертолетным ангаром для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, двумя скоростными катерами, а также автоматической артиллерийской установкой АК-176МА.

"Николай Зубов" относится к патрульным кораблям ледового класса проекта 23550. Другое судно проекта "Иван Папанин" находится в 47% степени готовности и должно быть сдано 25 ноября 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Адмиралтейские верфи
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
23550
Арктика
БПЛА
Похожие новости
28.11.2019
Путин принял участие в закладке патрульного корабля ледового класса
18.05.2018
В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"
26.04.2017
Полярный патруль
27.11.2012
Министр обороны перешел в наступление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.