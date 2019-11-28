В Польше рассказали, как из США поставлялись списанные армейские парашюты с дефектами

Источник изображения: topwar.ru

В Польше продолжаются разбирательства по скандальной истории, произошедшей с бывшим военнослужащим польской армии, в своё время участвовавшим в операциях в Ираке и Югославии, а также с его приятелем – сотрудником польской полиции. Речь о человеке по имени Иренеуш Михалик – достаточно известной в Польше личности.

В скандал этот человек угодил в связи с тем, что вскрылось его участие (совместно с сотрудником полиции) в махинациях с парашютами американской армии. Об этом пишет польский портал Onet.

В польских СМИ сообщается, что Михалик, который несколько лет назад вышел в отставку, организовал семейный бизнес, который состоит в пошиве рюкзаков, униформы, сумок и прочих аксессуаров для полиции и членов охотничьих клубов. Также семья отставного польского военнослужащего владеет частным стрельбищем, частыми посетителями которого являются люди, имеющие прямое отношение к силовым структурам. Полицейский Пшемыслав Ноконь, который посещал стрельбище, предложил "расширить" бизнес – продавать списанные американские парашюты различным польским аэроклубам.

Начала история раскручиваться несколько лет назад, когда в Польше разбился самолёт с 12 парашютистами на борту. Несмотря на то, что у парашютистов было снаряжение, выжил в результате падения самолёта только один из них.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе расследования той катастрофы было установлено, что парашюты могли иметь дефекты, причём многочисленные.

Сама история: сотрудник полиции Польши Пшемыслав Ноконь вступил в сговор с упомянутым Михаликом с целью поиска человека в американских коммандос (с которым ранее служил Михалик) для реализации в Польшу списанных американских парашютов. Михалик обещал помочь, а все вопросы по завозу парашютов, ранее эксплуатировавшихся в десантных подразделениях США, Ноконь обещал взять на себя.

Проблема состояла в том, что даже после списания парашютов в армии США их нельзя было вывозить за рубеж. Но имелась одна техническая лазейка: нельзя, если они в целости и сохранности и в категории "военное имущество", а если с дефектами, то есть варианты. Парашюты должны как минимум быть лишены атрибутики и иной "военной составляющей". Мало того, если парашюты числятся как военные, то ввозная пошлина в ЕС на них свыше 30%.

Другими словами, польским "предпринимателям" нужен был человек, который в США "превратит" военные парашюты в гражданские и представит на продажу. И такой человек нашёлся. Им оказался представитель Нацгвардии США, который занимался списанием военного имущества в штате Аляска. Парашюты переводились в разряд "гражданских" с пометкой "для последующего использования при съёмках фильмов". Но возникла новая проблема – с транспортировкой в Польшу товара крупными партиями. Вряд ли таможня США поверила бы тому, что в Польше собираются снимать какое-то масштабное кино, где необходимы сотни американских списанных парашютов с дефектами.

Далее история развивалась следующим образом: из Германии в Польшу перебрасывается контингент американских военнослужащих, среди которых есть этнический поляк. Его приглашают в частном порядке пострелять на стрельбище Михалика. Завязывается знакомство, в ходе которого американскому военнослужащему рассказывают о "небольшой проблеме для ведения бизнеса". Тот обещает помочь, но требует, чтобы в бизнес ввели его супругу. Поляки согласились.

Впоследствии выяснилось, что американский военнослужащий польского происхождения после выхода в отставку и сам планировал остаться в Польше и заняться прибыльным бизнесом по поставкам списанного имущества армии США.

В итоге схема приобрела сложный вид. В американском штате Калифорния была создана "фирма-прокладка", которая приобретала списанные парашюты с дефектами как бы для нужд Голливуда. Это оказалось необходимо, чтобы отвести подозрения от упомянутого человека на Аляске. Далее парашюты шли из Калифорнии в немецкий Штутгарт – на ту самую базу, к штату которой был приписан американский военнослужащий, согласившийся на аферу. Уже оттуда парашюты поставлялись в Польшу.

В итоге дефективные парашюты, каждый из которых ввозился в Польшу по цене примерно в 120 долларов, продавались в этой стране уже по 3,5-3,8 тыс. долларов после "ремонта". Ремонт осуществлялся в той самой мастерской Михалика. Выясняется, что вшивались вставки из другой ткани в купола, из нескольких парашютов пытались "собрать" один, допускали изъятие частей системы запасного парашюта. Работы проводили девушки, которые понятия не имели о реальном устройстве американских армейских парашютных систем. Ноконь начинает поставки таких парашютов аэроклубам. А Михалику, как утверждается, заявляет, что с такими парашютами никто прыгать не будет, они будут исключительно в качестве реквизита.

В итоге до сих пор в Польше продолжается расследование и катастрофы с гибелью парашютистов, и махинаций "предпринимателей". При этом известно, что американский военнослужащий польского происхождения в мае вышел в отставку, а его жена уже не числится в системе управления тем самым бизнесом, о котором идёт речь.