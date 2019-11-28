Минобороны намерено доплачивать военным в Крыму

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Министерство обороны России намерено доплачивать военнослужащим по контракту, несущим службу на крымском полуострове из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в связи с водной блокадой Украины. Об этом заявили в военном ведомстве.

Минобороны в инициативном порядке подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим по контракту в Крыму, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины.

В связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории республики Крым и во исполнение решения совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае в Ялте

- говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, Минобороны намерено отнести территорию полуострова Крым "к пустынным и безводным местностям" и установить военным, проходящим службу по контракту в Крыму, "коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию".

Когда будет рассмотрен проект постановления не сообщается.

Напомним, что после воссоединения полуострова с Россией Украина полностью перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 85% водоснабжения Крыма.