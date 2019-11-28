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Интерфакс-АВН

Конференция государств-участников конвенции о запрете химоружия одобрила предложения по "Новичкам"

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Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Dunham

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) в среду одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства "Новичок".

Председатель конференции объявил, что все участники согласны с этим шагом и потому голосование можно не проводить. Сразу после этого глава Организации по запрещению химоружия Фернандо Ариас приветствовал такое решение.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия (КХО). Однако, по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

В октябре 2018 года Канада, Нидерланды и США представили совместное предложение по внесению в список химикатов в конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) изменений. В этот список вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 грамм таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО.

Канада, США и Нидерланды предложили включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения западных стран, однако в итоге стороны пришли к компромиссу.

В итоге на практике в список будут включены четыре вещества: согласно документам ОЗХО, предложенные западными странами два соединения есть и в российском списке из четырех веществ.

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Страны
Канада
Нидерланды
Россия
США
Проекты
Химоружие
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